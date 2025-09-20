Almanlar Can’a yanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'un, Galatasaray'ı 5-1 yenmesinin ardından Almanya'da gözler Can Uzun'a çevrildi... Başarılı performansını şık bir golle süsleyen 19 yaşındaki oyuncu ilgi odağı oldu. Maç sonrası Alman basını, Can Uzun'un futbolundan çok Türk Milli Takımı'nı seçmesini konuştu. Bild Gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler'in, evine kadar gidip ikna etmeye çalıştığı genç yıldızın Türkiye'yi tercih etmesinin üzüntüsünü yaşadığını yazdı. Haberde, "Can, Türkiye'yi seçti. Bu Völler'in en büyük mağlubiyeti oldu. Bu futbolcu, Alman Milli Takımı'na çok yakışırdı. Can Uzun'un Almanya'ya, Galatasaray'da varlık gösteremeyen Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin" yorumu yapıldı.

YETENEĞİ ORTADAYDI, İHMAL ETTİLER

Alman basını, Can Uzun'un yeteneklerinin uzun süredir açık şekilde ortada olmasına rağmen Almanya Futbol Federasyonu'nun çok daha önceden bu futbolcuyu milli takıma kazandırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini, ancak bunun ihmal edildiğini yazdı.



GOLDEN BOY LİSTESİNDE 4 TÜRK VAR

AVRUPA'NIN en prestijli ödüllerinden birisi olan Golden Boy Web için 4 Türk futbolcu aday olarak gösterildi. Milli yıldızlarımız Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht) 100 kişilik listede kendisine yer buldu. Ödülü geçen sene Kenan kazanmıştı.