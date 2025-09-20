Brighton, Tottenham karşısında üstünlüğünü koruyamadı! Ferdi Kadıoğlu sahne aldı...

İngiltere Premier League'in 5. haftasında Brighton & Hove Albion ile Tottenham kozlarını paylaştı.
Brighton'nın sahasında oynanan mücadele 2-2 eşitlikle noktalandı ve taraflar puanları paylaştı. Brighton'ın golleri 8. dakikada Minteh ve 31. dakikada Ayari'den geldi.
Tottenham'ın gollerini 43. dakikada Richarlison ve 82. dakikada kendi kalesine Jan Paul van Hecke kaydetti.
FERDİ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.