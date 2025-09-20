Dikkat! Zaha çıkabilir

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadroya kattığı Leroy Sane, şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 6 maça da 11'de başlayan Sane, 1 gol-2 asist dışında döküldü. Kolay top kaybı yapan, savunmaya yardım etmeyen Alman yıldız, hücumda da takım arkadaşları ile uyumsuz gözüküyor. Sane'nin bu futbolu, akıllara Zaha'yı getiriyor.

Fildişili yıldız da Sane gibi Galatasaray kariyerine kötü başlamış (İlk 6 maçta 1 gol-1 asist) ve bir türlü toparlanamamıştı. Zaha gibi antrenman performansı da etkisiz olan Sane'nin yıllık maliyeti 12 milyon Euro. Leroy Sane son milli arada ekstra izin yapmıştı.