Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Verona'yı geçemedi! Kenan Yıldız kaptanlık pazubandını taktı
Giriş Tarihi: 20.9.2025 22:42

Juventus, Verona'yı geçemedi! Kenan Yıldız kaptanlık pazubandını taktı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kalırken, kaptanlık pazubandını da koluna geçirdi.

AA
Juventus, Verona’yı geçemedi! Kenan Yıldız kaptanlık pazubandını taktı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçti.

Maçın 44. dakikasında penaltı kazanan Hellas Verona, Gift Orban'ın golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla, Juventus 10 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hellas Verona ise 3 puanla 15. sırada yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Verona'yı geçemedi! Kenan Yıldız kaptanlık pazubandını taktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz