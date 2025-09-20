Juventus, Verona’yı geçemedi! Kenan Yıldız kaptanlık pazubandını taktı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.
Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçti.
Maçın 44. dakikasında penaltı kazanan Hellas Verona, Gift Orban'ın golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla, Juventus 10 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hellas Verona ise 3 puanla 15. sırada yer aldı.