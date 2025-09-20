Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Keçiörengücü, Bodrum FK'yı 2 golle geçti!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 19:21

Keçiörengücü, Bodrum FK'yı 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla yendi.

1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kerem Kalkan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç, Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 87 Berkan Mahmut Keskin), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 71 Fernandes), Rroca (Dk. 62 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 87 Haqi)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Omar İmeri (Dk. 78 Celal Dumanlı), Musah Mohammed, Brazao (Dk. 81 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 78 Furkan Apaydın), Ege Bilsel (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Seferi

Goller: Dk. 7 Ezeh, Dk. 72 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk.16 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 37 Seferi (Sipay Bodrum FK)

