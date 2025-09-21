10’da sıfır!

Beşiktaş, yaz kampında S.O.S veren savunmayı hâlâ toparlayamadı. Özellikle Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin birlikte oynadığında yaşanan sıkıntılar Göztepe karşısında da dikkat çekti.Oynadığı 10 resmi maçta Kartal, 18 kez topu ağlarında gördü.Maç başına 1.8 kalesinde gol görme ortalaması yaşayan siyah-beyazlıların, attığı gol sayısı yediğinin altında.Bu gollerin 7'sini ise İrlanda'nın zayıf ekibi St. Patricks'e karşı iki karşılaşmada kaydetmişti. Geriye kalan 8 maçta Beşiktaş'ın bulduğu gol sayısı sadece 7 ile sınırlı kaldı.Beşiktaş-Shahktar: 2-4Shahktar-Beşiktaş: 2-0St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2Lausanne-Beşiktaş: 1-1Beşiktaş-Lausanne: 0-1Beşiktaş-Eyüpspor: 2-1Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0Beşiktaş-Başakşehir: 2-1Göztepe-Beşiktaş: 3-0