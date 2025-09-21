10’da sıfır!

Beşiktaş, yaz kampında S.O.S veren savunmayı hâlâ toparlayamadı. Özellikle Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin birlikte oynadığında yaşanan sıkıntılar Göztepe karşısında da dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Başakşehir sınavında sahaya sürdüğü Tiago Djalo'yu bu maçta yedek bırakması dikkat çekmişti.
Oynadığı 10 resmi maçta Kartal, 18 kez topu ağlarında gördü.
ATILAN 14 GOLÜN 7'Sİ ST. PATRİCKS'E
Maç başına 1.8 kalesinde gol görme ortalaması yaşayan siyah-beyazlıların, attığı gol sayısı yediğinin altında. Kartal, şu ana dek topu rakip filelerle 14 kez buluşturdu ve 1.4 maç başı gol ortalamasında kaldı.
Bu gollerin 7'sini ise İrlanda'nın zayıf ekibi St. Patricks'e karşı iki karşılaşmada kaydetmişti. Geriye kalan 8 maçta Beşiktaş'ın bulduğu gol sayısı sadece 7 ile sınırlı kaldı.
SİYAH-BEYAZLILARIN ALDIĞI SONUÇLAR:
Beşiktaş-Shahktar: 2-4
Shahktar-Beşiktaş: 2-0
St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4
Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2
Lausanne-Beşiktaş: 1-1
Beşiktaş-Lausanne: 0-1
Beşiktaş-Eyüpspor: 2-1
Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0
Beşiktaş-Başakşehir: 2-1
Göztepe-Beşiktaş: 3-0