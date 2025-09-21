CANLI | Fenerbahçe, yeni başkanını seçiyor! Sadettin Saran mı? Ali Koç mu? İşte kongreden tüm detaylar...

Saran'dan Ali Koç'a olay sözler!

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın dün konuşmasında Ali Koç'a yönelik sözleri dikkat çekti.

Sözlerine adaylık sürecindeki gelen tepkilere yanıt vererek başlayan Saran, "Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum! Ben değerli Fenerbahçeliler'i sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor." ifadelerini kullandı.