CANLI | Fenerbahçe, yeni başkanını seçiyor! Sadettin Saran mı? Ali Koç mu? İşte kongreden tüm detaylar...

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 1. günü dün tamamlandı ve gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın dün konuşmasında Ali Koç'a yönelik sözleri dikkat çekti.
Sözlerine adaylık sürecindeki gelen tepkilere yanıt vererek başlayan Saran, "Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum! Ben değerli Fenerbahçeliler'i sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor." ifadelerini kullandı.
Dün kongrenin ilk gününde taraflar arasında gerginlikler de yaşandı. Tansiyonun yükseldiği sıralarda başkan adayı Sadettin Saran'ın bulunduğu locaya karton bardak fırlatıldığı görüldü.
Fenerbahçe'de kongrenin ilk gününde dün, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi verilmesi oy çokluğuyla reddedildi. Sarı - lacivertli camianın eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'veto edin' dediği maddelerin tamamı da veto edilmiş oldu.
Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta yapılacak. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve divan başkanının öncülüğünde sayılacak. Günün sonunda divan başkanı yeni başkanı kamuoyuna açıklayacak.
Fenerbahçe'de seçim günü geldi. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.
Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak.