Erokspor haftayı lider kapattı!

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.
Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.
Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.
Sonuçlar:
Serikspor-Bandırmaspor: 1-0
Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1
Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4
Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3
SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|6
|4
|1
|1
|17
|7
|10
|13
|2.ARCA ÇORUM FK
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|13
|3.ERZURUMSPOR FK
|6
|3
|3
|0
|13
|6
|7
|12
|4.BOLUSPOR
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|5.SİPAY BODRUM FK
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL AŞ
|6
|3
|2
|1
|11
|7
|4
|11
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|3
|1
|2
|17
|10
|7
|10
|8.İSTANBULSPOR AŞ
|6
|2
|4
|0
|9
|3
|6
|10
|9.SERİK SPOR FUTBOL AŞ
|6
|3
|1
|2
|6
|10
|-4
|10
|10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9
|11.BANDIRMASPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|6
|2
|8
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|2
|2
|2
|8
|7
|1
|8
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|14.SAKARYASPOR AŞ
|6
|2
|2
|2
|9
|12
|-3
|8
|15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|6
|1
|2
|3
|8
|11
|-3
|5
|16.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|6
|1
|2
|3
|5
|9
|-4
|5
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|-7
|4
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|0
|3
|3
|7
|13
|-6
|3
|19.SMS GRUP SARIYER
|6
|0
|1
|5
|3
|10
|-7
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR AŞ
|6
|0
|1
|5
|4
|23
|-19
|-17
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.
7. hafta programı
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
23 Eylül Salı:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Çarşamba:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)
25 Eylül Perşembe:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)