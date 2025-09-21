Haris Hajradinovic: Daha fazlasını hak ettik

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic ve Owusu Frimpong, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.

HAJRADINOVIC: DAHA FAZLASINI HAK ETTİK

Takımın sahada gösterdiği birlikteliğe vurgu yapan Bosnalı oyuncu Haris Hajradinovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün harika bir takım oyunu gösterdik. Harika bir takım bütünlüğü gösterdi. Emek veren herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım olarak gösterdiğimiz eforla 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Önümüzdeki maçlarda aynı konsantrasyonla devam edeceğiz."

FRIMPONG: İNANCIMIZI KAYBETMEDİK

Maçtaki mücadeleye dikkat çeken Owusu Frimpong ise, alınan beraberliği değerli bulduğunu belirtti:

"Harika bir performanstı. İnancımızı kaybetmedik, doğru zamanda hücum ettik. Her birimiz çok iyi mücadele ettik. Bu mücadele sonunda 1 puan aldık."