İlhan Palut: 1 puanı kazanç olarak görüyorum

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Maç öncesinde baktığımız zaman iki takımın da puan olarak lige iyi başlayamadığını söyleyebiliriz. Kocaelispor cephesine baktığınızda oynadığı her maçta mücadele ortaya koyan ama puan anlamında istedikleri noktaya bunu taşıyamayan takım görünümündeydi. Bu maçta büyük bir istek ve coşkuyla maça başlayacaklarını bekliyorduk. Önde karşılamaya çalışalım, kazandığımız topları kolay kaybetmeyelim diye konuştuk. Her ne kadar Kocaelispor'a pozisyon vermesek de ilk 30 dakikada sahada rakip kaleyi bulmakta zorlanan, oyunu kendi alanında kabullenen takım görüntüsü vardı bizim adımıza. Oyuncu değiştirmek zorunda kaldım, sistemi değiştirdim. Hazırlanışı ve bitirişi çok iyi bir gol de attık. Sonra top eline çarptı ve beraberlik. İkinci yarı daha dengeli bir oyundu. Kocaelispor topa biraz daha fazla sahip oldu ama net pozisyon onlar da bulamadı, biz de bulamadık. Ofansif manada bizim için hiç iyi maç değildi. Berabere biten maçlarda bazı takımlar 1 puan kazanırken bazı takımlar 2 puan kaybeder. Bugün bu ivme Kocaelispor'daydı. Gösterdiğimiz performansa nazaran aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum. İyi oynamadık. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Kocaelispor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



"Öyle bir şey olduysa en sert şekilde tavrımı takınacağım"

Penaltı noktasına su dökülmesi ve eşelenmesiyle ilgili kulübeden direktif verilmesi iddiasıyla ilgili soruya Palut, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ne böyle bir konuşma, ne direktif duydum ne de gördüm. Biz buna tenezzül edecek insanlar değiliz. Rakibin ayağını kaydırıp da penaltıyı kaçırtmalarını sağlayacak insanlar değiliz. Böyle bir şeyden korkarım. Ben bunu mutlaka kontrol edeceğim. Böyle bir şey olmuşsa bir daha bunun olmaması için en sert şekilde tavrımı takınacağım. İnşallah başka ayrıntılar vardır. Öteki türlü kötü ve bize yakışmayan bir davranış" diye yanıtladı.



"ALİ SOWE KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMEK ZORUNDA"

Ali Sowe'un performans düşüklüğü hakkında İlhan Palut, "Futbolcu istenilen performansı göstermediğinde soru sorulduğunda okları direkt ona çevirmek bir teknik adam için çok doğru değil. Aile içinde çözmemiz gereken bir durum. Ama kendisine çekidüzen vermeli, açık ve net söyleyeceğim. Ben de görüyorum. 'İyi değil ama almalı mıyım, top gelir içeri atar mı, 10 dakika sonra düzelir mi, rakiple iyi mücadele eder mi?' gibi düşünceleri bana çok yaşatıyor. Ne verdiği belli, soru işaretleri olmayan bir oyuncu. Gol atmaması değil, bu kadar çok top kaybı yaşatması bizim için problem. Bizim yardımımızdan fazla bireysel çaba göstererek bizim adımıza yıpratıcı olan süreci inşallah atlatacağız" sözlerini kaydetti.