Kayıp aranıyor!

2024-25 sezonunda futbolu, golleri ve attırdıklarıyla taraftarı mest eden Rafa Silva, bu sezon yokları oynuyor.St. Patrick's maçlarında da toplam iki asist yapan tecrübeli yıldız, geriye kalan müsabakalarda eski performansını mumla arattı. Rafa Silva oynadığı son 5 maçta ne tabelaya ne de takıma etki edemedi. 32 yaşındaki oyuncu, Sergen Yalçın döneminden önce çıktığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı.Bu sezon ilk 10 maçta 1 gol atıp 2 asist üreten Rafa Silva, geçen sezon ise aynı periyotta 4 gol, 3 asistle oynamıştı. Portekizli yıldızın, yeni sezonda takıma katkısı yarıdan fazla düştü.