Giriş Tarihi: 21.9.2025 22:24 Son Güncelleme: 21.9.2025 22:26

Kocaelispor ile Rizespor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede ilk gol, Rizespor adına 45+1. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Kocaelispor ise 45+13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Bruno Petkovic hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı

Bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise puanını 5'e yükseltti. Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

