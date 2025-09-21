Kongreye Yıldırım düştü!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurula gelmedi ancak yaptığı çağrı kongreye damga vurdu... Önceki gün yazılı bir açıklama yapan Yıldırım, "11, 12 ve 13. maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Bu maddeler, üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmektedir" ifadesini kullanmıştı. Dün stadyumda oylamaya sunulan bu maddeler uzun tartışmalar sonrası oy çokluğuyla reddedildi.
İlk oylamada Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, el kaldıranların birbirine yakın olduğunu belirterek yeniden oylama yapılmasını istedi. Yaşanan belirsizlik sonrası Başkan Ali Koç kürsüye geldi. Bu sırada tribünlerden büyük tepki yükselirken Koç, "İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın (bugün) seçim var. Sonucunu göreceğiz.
2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir. Sayın Saran'ı da etkiliyor" dedi. Sonrasında yapılan oylamada da 3 madde de reddedildi.
İŞTE O MADDELER
11. Madde:
Kulübün taşınmazlarının satışı, alımı, kiraya verilmesi vb. konularda yeni yönetime yetki verilmesi.
12. Madde:
Kulübün taşınmazlarında yatırım ve tesisler için yeni yönetime yetki verilmesi.
13. Madde:
Yurt içi/dışı şirket, vakıf vb. kurma, katılma, hisse işlemleri için yeni yönetime yetki verilmesi.