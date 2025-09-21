Ligue 1’de Marsilya-PSG maçı ertelendi

Ligue 1 yönetimi, Marsilya - PSG maçının ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Olimpik Marsilya'nın sahası Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği duyuruldu.

"AKDENİZ YAĞIŞINDAN ETKİLENECEK"

Maçın ertelenmesi kararıyla ilgili valiliğin açıklamasına yer veren Ligue 1, "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek." bilgisini paylaştı.

FIRTINA TEHLİKESİ

Valilik, maçın bugün oynatılmama gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış bir zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yola çıkacak taraftarların yoğun hareketliliği ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için oluşabilecek fırtına tehlikesini gösterdi.

Açıklamada, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.