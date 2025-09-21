Marco Asensio: Analiz edip geliştirmeye çalışacağız

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında fileleri sarsan Marco Asensio, karşılaşmayı değerlendirdi.

Asensio, "Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız." dedi.

FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Haftalardır en iyi şekilde çalışıyorum. İhtiyacım olan tek şey dakikalar almak, oynamak, takım arkadaşlarımı daha iyi tanımam, onların beni tanıması, hocamızın istediklerini sahaya yansıtmamız. Sonrasında sonuçlar gelecektir." dedi.