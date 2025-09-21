Salladı yıkamadı

Ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan, bir topu da direkten dönen Onuachu, bu sezon 3. golünü kaydetti. Kocaeli ve Samsunspor kalelerini bulan Nijeryalı forvet, Gaziantep'i de avladı. Trabzon'un en skorer oyuncusu olan 2.01'lik dev santrforun çabası dün yeterli olmadı.YUNUS EMRE SELTrabzonspor'un tek golünün sahibi Onuachu'ya asisti Andre Onana yaptı. Performansıyla göz dolduran Kamerunlu eldiven, Nisan 2017'nin ardından (Ajax vs AZ) bir lig maçındaki ikinci asistini gerçekleştirdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından şöyle konuştu: "Bazen istemediğiniz her şey olur. Bu maç benim için böyle. Oyun olarak, duygu olarak, stat atmosferi dahil bütün ambiyans olarak söylüyorum bunu. Oyun kontrolü bizde değildi. Kaybedilen iki puan bana ve ekibime yazar. Üzüldüm ama inadına devam. Buraya kolay gelmedik. Takımı toparlayacağız."