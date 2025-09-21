Yıldızlar sahnede!

Gündüz seçim heyecanının yaşanacağı Fenerbahçe'de akşam ise Kasımpaşa mücadelesi olacak. Hafta içinde oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu kez hata yapmadan 3 puanı almayı hedefliyor. Alanya karşısında statü gereği forma giyemeyen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, Kasımpaşa deplasmanında sahada olacak. Tek eksik Jhon Duran. Kalede Ederson olacak. Sol kanatta Kerem, 11'de başlayacak. Sağ kanatta ise Nene'nin görev alması bekleniyor. 10 numarada Talisca'nın yerine Asensio'nun şans bulma ihtimali yüksek.
Samandıra'da hem Talisca'lı hem de Asensio'lu sistemleri deneyen Tedesco, oyuncularına "Artık hata ve puan kaybına tahammülümüz yok"
mesajı verdi.
TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Kanarya, yeni hocasıyla evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
ASENSİO İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'a karşı 7 dakika oynayan Asensio, erteleme sınavı olan Alanyaspor maçında statüye takıldı. İspanyol yıldız, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.