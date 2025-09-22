Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY TÜMOSAN KONYASPOR CANLI | Cimbom'un konuğu Konyaspor! Okan Buruk'un 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 22.9.2025 18:51 Son Güncelleme: 22.9.2025 19:02

Galatasaray, Süper Lig'in 6.haftasında Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi. Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Singo, Sallai, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, M.İbrahimoğlu, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.

EKSİKLER:

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı. Konyaspor'da ise Ufuk Akyol şüpheli durumda.

