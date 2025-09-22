GALATASARAY TÜMOSAN KONYASPOR CANLI | Cimbom’un konuğu Konyaspor! Okan Buruk’un 11’i belli oldu...

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi. Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Singo, Sallai, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, M.İbrahimoğlu, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.

EKSİKLER:

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı. Konyaspor'da ise Ufuk Akyol şüpheli durumda.