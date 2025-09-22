İkili mücadele yoksa galibiyet de yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kaybedilen puanlar ve sergilenen futboldan dolayı taraftarlardan özür diledi. Takımının performansından memnun olmadığını dile getiren 40 yaşındaki hoca, "Hem defansif, hem de ofansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanmazsan maç da kazanamazsın. Rakip, 10 kişi de olsa 9 kişi de olsa bu böyle. Bunlar temel şeyler.Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık. Tamamen maça odaklandık ama konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık" dedi.