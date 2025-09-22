Kayserispor'da Markus Gisdol'dan Beşiktaş açıklaması: "En önemli takımlarından bir tanesi..."

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle ertelenen Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Kayserispor takımı da bu maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular; ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte hazırlıklarına devam etti.

GISDOL: "EN ÖNEMLİ TAKIMLARDAN BİR TANESİ"

Beşiktaş'ın Türkiye liginin en önemli takımlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Gisdol, "Şimdi tamamen farklı bir durumda farklı bir maç oynayacağız. 8 tane oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz, en iyi çözümleri nasıl bulabiliriz ona bakıyoruz. Belki şuan bazı zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş Türkiye liginin en önemli takımlarından bir tanesi. Puan durumuna baktığımız zaman o seviyede olmasa da çok önemli bir rakip" dedi.

"DAHA SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımdaki eksikliklerin sorulması üzerine Gisdol; "Tabii ki Beşiktaş ile çok karşılaştırmamız gerekiyor kendi takımımızı. Onların 5-6, hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım. Aslına bakarsanız ben her hafta farklı 11'lerle sahaya çıkmayı tercih eden bir antrenör değilim. Daha ziyade aynı oyuncu grubunu kullanmayı isterim. Fakat biliyorsunuz ki geçen maçta yaşadığımız sakatlıklar, ondan öncesinde olan sakatlıklar, aramıza çok geç katılan oyuncular var. Dolayısıyla şu anda bu durumdayız ve daha sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CARDOSO: "İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu Oscar Cardoso ise, taraftarları önünde ilk galibiyeti almak istediklerini ifade ederek, "Tabii ki Beşiktaş kuvvetli bir takım, biz bunun farkındayız. Biz de bu maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ediyoruz ki onlara karşı da istekli, arzulu bir şekilde oyunumuzu gösterip kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" diye konuştu.