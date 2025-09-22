Saran’dan tarihi zafer

SARAN, 2027'YE KADAR BAŞKANLIK KOLTUĞUNUN SAHİBİ OLDU

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu… 7 yıllık Ali Koç dönemi dün itibarıyla sona erdi. 2018'de Aziz Yıldırım'a karşı girdiği ilk yarışı 16 bin 92'ye, 4 bin 644 oyla kazanan Ali Koç, 2021'de seçime tek aday olarak girmiş ve 6459 oy almıştı. 2024 Haziran'ında yine Aziz Yıldırım'a karşı bir yarışa giren Ali Koç, 16 bin 464 oy alıp, Yıldırım'ı (10 bin 483) geride bırakmıştı.

SAMANDIRA'YA GİTTİ!

Dün aidatını yatıran 49 bin 268 üyeden 24 bin 732'si Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi alanında sandığa gitti. Beyaz pusulayla yarışan Koç ile sarı pusulayla yarışan Saran karşısında seçim saat 10.00'da başlarken 17.00'de sona erdi. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu saat 21.00 itibarıyla 50 sandıkta kullanılan oyların sonucunu açıkladı. 135 boş oy, 204 geçersiz oy çıktı. Saran 12 bin 325, Koç 12 bin 68 oy aldı. 257 oy farkla Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Fenerbahçe tüzüğü gereği resmi sonuçlar bugün 17.00'de açıklanacak. Bu arada Saran ve ekibi, Samandıra'ya giderek takımı karşıladı.



SADETTİN SARAN'IN YÖNETİMİ



Adem Köz

Orhan Demirel

Taner Sönmezer

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Murat Salar

Ufuk Şansal

Olcay Doğan

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Ozan Vural

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Orhan Orakçıoğlu

Gökhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Serhan Yılmaz



2004-2006'DA YÖNETİCİYDİ

1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen 61 yaşındaki Sadettin Saran, ABD'de Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudu. Saran Holding'i kurarak medya, yayıncılık, enerji, savunma sanayi ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren bir iş insanı oldu. 2004-2006 yılları arasında Aziz Yıldırım yönetiminde yönetim kurulu üyesi ve futbol şube sorumlusu olarak görev yaptı. Ancak, yönetim anlayışındaki farklılıklar nedeniyle Aziz Yıldırım ile yolları ayrıldı. 2024'te Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olmayı planladığını duyurdu, ancak yeterli imza toplayamadığı için aday olamadı.

BAHİS SİTESİNİN FAALİYETLERİ DURDU

Seçim çalışmaları süresince Ali Koç, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu bahis şirketine vurgu yapmıştı. Oy verme işlemleri sürerken Saran şirketin tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Siteye girildiğinde şirketin faaliyetlerinin durdurulduğu uyarısı ekrana geldi. Saran daha önce yaptığı açıklamada şirketiyle ilgili eleştirilere "Şirketim oranları belirlemeyen basit bir bayi. Bu yalan rüzgârı kararsızları etkilemek için çıkıyor. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Gerekirse kapattırırım. Fenerbahçe'ye gelecek bir zarar yok" yanıtını vermişti.

FUTBOL A.Ş.'YE KUTLUALP GELECEK

Fenerbahçe Başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in seçim kampanya hesabından, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kampanya döneminde kendisinden "Diğer Aday" diye bahsetmesine atıfta bulunan bir açıklama geldi. Açıklamada "Diğer Aday! (Sn. Hakan Bilal Kutlualp) ve ekibi, Fenerbahçemizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimini kazanan Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, seçim sonuçlarının Fenerbahçe'mizin geleceği için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı. Saran'ın, Futbol A.Ş.'de başkan vekilliği görevini Kutlualp'e teklif etmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TEBRİK TELEFONU

F.Bahçe'de seçimin ardından G.Saray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'u saf dışı bırakarak sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Özbek'in, Ali Koç ile yıldızı bir türlü barışmamıştı.

MURAT ÖZBOSTAN

Değişim derin olur

Bu seçim, Fenerbahçe camiasında derin bir değişimin habercisidir... Ali Koç dönemi, mali disiplin, sponsorluk artışı ve altyapı yatırımlarıyla kulübü "Enkaz"dan kurtarmış olsa da, sahadaki şampiyonluk hasreti ve son sezonlardaki hayal kırıklıkları taraftarı bezdirmişti. Saran'ın zaferi, taraftarın zaferidir. Taraftar, Koç'un "Kurumsal" ama "Heyecansız" yönetiminden sıkılmış, Saran'ı "Dışarıdan taze kan" olarak görmüştür. Siz istediğiniz kadar amatör branşlarda başarılı olun, siz finansal devrimlerden bahsedin bu taraftarın umurunda olmadı. Seyircinin istediği tek şey şampiyonluktur.. Ali Bey bunu başaramadı. Yeni başkan Saran'ı ise kolay bir takvim beklemiyor.. En önemli şey elbette şampiyonluk.. Takım iyi değil.. Teknik direktör Tedesco'nun durumu bu hafta belli olur.. Yeni bir başkan olarak Devin Özek ve Tedesco ile çalışmayabilir.. Zaten bu isimler giderse Türk hocalar gelir.. O kişi de Aykut Kocaman ve ekibi olur.. Yeni bir sayfa futbolda yeni isimlerle başlar..