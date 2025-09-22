Uzatmalarla ilgili radikal öneri: Sahaya kronometre konulsun

Maçların sonuna ne kadar süre ekleneceği konusu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da tartışma konusu. Cumartesi günü Liverpool'un, Everton'ı 2-1 yendiği mücadele için verilen uzatma anları kıyameti kopardı. Merseyside derbisinde Kırmızılar, devre arasına 2-0 önde girdi. Everton, Gueye'nin golüyle geri dönerek heyecan dolu bir finalin zeminini hazırladı. Ancak ikinci yarıya sadece üç dakikalık süresinin eklenmesi Ada'yı karıştırdı. Everton'ın teknik direktörü David Moyes, hakem Darren England ile tartışırken,diyerek tepki gösterdi. Eski Premier Lig hakemi Keith Hackett, uzatmalarla ilgili kuralların değişmesi gerektiğini söylerken radikal bir öneri sundu: "Maçların zamanlamasını hakemlerin elinden alıp, stadyum içinde kronometre çalıştıran bağımsız bir zaman tutucu getirmeyi değerlendirmeliyiz.ifadelerini kullandı.