Ballon d’Or’un kazananı Dembele

Futbolun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Büyük ödülü bu yıl Paris Saint- Germain'le 5 kupa kaldıran Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele kazandı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 56 maça çıkarken 35 gol, 12 asist kaydetmişti. Kadınların en iyisi de Barcelona forması giyen İspanyol orta saha Aitana Bonmati seçildi.

En iyi teknik direktör ise PSG'nin çalıştırıcısı Luis Enrique oldu. Öte yandan yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy, 2 yıl üst üste Lamine Yamal'a gitti. Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise yılın en iyi 5. genci seçildi.