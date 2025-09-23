Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK ile Serik Spor 1-1 berabere kaldı!
Giriş Tarihi: 23.9.2025 22:28

Çorum FK ile Serik Spor 1-1 berabere kaldı!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK ile Serikspor 1-1 berabere kaldı.

AA
Çorum FK ile Serik Spor 1-1 berabere kaldı!

1. Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK ile Serikspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçladı ve takımlar puanları paylaştı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 89 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 83 Ferhat Yazgan), Pedrinho (Dk. 83 Eren Karadağ), Oğulcan Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 70 Samudio)

Serikspor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Burak Asan, Mesut Can Tunalı, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 76 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+6 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 46 Amaral (Dk. 90+5 Gökhan Akkan)), Sadygov (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 58 Berkovskiy (Serikspor), Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sadygov, Dk. 66 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+4 Amaral (Serikspor), Dk. 88 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+5 Samudio (Arca Çorum FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum FK ile Serik Spor 1-1 berabere kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz