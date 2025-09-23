Gereğini yap Arda!

Trabzonspor-Gaziantep maçında hakem Arda Kardeşler'ın hatalı kararları gündeme damga vurmuş ve bordo-mavili camiada infiale neden olmuştu. Yaşanan skandal TFF Başkanı İbrahim Hacıomanoğlu'nu da kızdırırken, Riva'ya davet edilen 37 yaşındaki tecrübeli hakemin ifadesi alındı. Yapılan hatalara tahammülü kalmayan Başkan Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e, "Kendi isteğinle düdüğünü as" dedi. Ancak deneyimli hakem net bir cevap vermedi. TFF, Arda Kardeşler'den yanıt gelene kadar maçlarda görev vermeyecek. Trabzonspor kurmayları da gelişmeleri yakından takip ediyor.

'GÜNDOĞDU GÖREVİNİN BAŞINDA'

Öte yandan dört büyük kulübün de memnun olmadığı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası bekleniyordu. Ancak TFF, dün akşam açıklama yaparak "MHK çalışmalarına devam ediyor. Görevinin başında" ifadelerini kullandı.