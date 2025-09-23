Kanadı kırık derdi büyük!

Beşiktaş, yarın Süper Lig'de erteleme maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı iki deplasmandan da mağlubiyetle ayrıldı. Alanyaspor'a 2-0, Göztepe'ye ise 3-0 kaybeden Kara Kartal, sezonun ilk deplasman galibiyetini Kayseri'de almak istiyor. Ancak siyah-beyazlı ekipte ciddi bir kadro sıkıntısı bulunuyor. Erteleme maçında statü gereği Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Jota Silva görev alamayacak. Bu durum özellikle hücum hattında sıkıntı oluşturdu.

RAFA SİLVA'NIN GÖREV YERİ DEĞİŞEBİLİR

Teknik heyetin elindeki tek orijinal kanat oyuncusu Milot Rashica. Kosovalı futbolcunun dışında ne sağ ne de sol kanat oyuncusu bulunmuyor. Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'yı bu maçta 10 numara yerine sol kanatta değerlendirerek üç merkez orta saha kullanımına geçebileceği kaydedildi. Diğer seçenek ise sol bekte Emirhan Topçu'ya görev verip David Jurasek'i kanatta oynatmak üzerine kurulu. Abraham dışında maçta görev alabilecek tek santrfor ise sakatlıktan yeni çıkan ve henüz hazır olmadığı için oynayıp oynamayacağı belli olmayan Mustafa Erhan Hekimoğlu.

* Kartal'ın erteleme maçında oynayabilecek hücum oyuncuları:

Santrfor: Abraham, Mustafa Erhan

Sağ kanat: Milot Rashica

Sol kanat: Yok

10 numara: Rafa Silva



3 MAÇTA 2 YENİLGİ!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Takımı yeniden yarışın içine sokmak isteyen tecrübeli teknik adam, kaybedilen Göztepe karşılaşmasından sonra işlerinin kolay olmadığını söylemişti.