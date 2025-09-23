Milan Skriniar: Vedalar her zaman üzücüdür

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde, tecrübeli stoper Milan Skriniar açıklama yaptı.

Basın toplantısında söz alan savunma oyuncusu Milan Skriniar ise, "Son iki maçta aldığımız sonuçlar ve performansımız istediğimiz gibi değildi. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Dinamo Zagreb'in güçlü bir atmosfer yaratacağını söyleyen Slovak futbolcu, "Dinamo Zagreb, Hırvatistan'ın en büyük kulübü ve çok iyi taraftarları var. Bu duruma alışkınız çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor" ifadelerini kullandı.