Milan Skriniar: Vedalar her zaman üzücüdür

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde, tecrübeli stoper Milan Skriniar açıklama yaptı.
Basın toplantısında söz alan savunma oyuncusu Milan Skriniar ise, "Son iki maçta aldığımız sonuçlar ve performansımız istediğimiz gibi değildi. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Dinamo Zagreb'in güçlü bir atmosfer yaratacağını söyleyen Slovak futbolcu, "Dinamo Zagreb, Hırvatistan'ın en büyük kulübü ve çok iyi taraftarları var. Bu duruma alışkınız çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor" ifadelerini kullandı.
'VEDALAR HER ZAMAN ÜZÜCÜDÜR'
Yeni döneme adapte olmaya çalıştıklarını belirten Skriniar, "Biliyorsunuz, çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür. Ancak biz buradayız; antrenmanımızı yaptık ve maçımıza odaklandık. Belirttiğiniz gibi, yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Ama şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maça odaklanmak. Ondan sonra diğer konulara zaman kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIMIZIN BİRLİK OLMASI'
Sözlerini takım birlikteliği vurgusuyla tamamlayan savunma oyuncusu, "Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz" dedi.