Trabzon’da yeniden doğdu!

son günlerinde kiralık olarak Trabzonspor'a gelen kaleci Onana, performansıyla alkış topluyor. F.Bahçe maçında takımı 1-0 yenilmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Kamerunlu file bekçisi, İngiltere'de gündem olmuştu. Gaziantep karşılaşmasında ise Onuachu'ya asist yapan Onana, hücumda da etkili bir silah olabileceğini kanıtladı. İngiliz medyası bu pozisyonu,olarak yorumladı. Daily Mail,derken; The Sun, "United için kâbus olan kaleci, Trabzonspor için kahraman olmaya aday" yorumunu yaptı.