Trabzonspor’a can suyu oldu: Onuachu

Trabzonspor bu sezon geride kalan maçlarda skor üretme noktasında kısır bir sezon geçirirken, forvet oyuncusu Onuachu ise adeta takımı taşıyor.

Bordo-mavililerin attığı 5 golün üçünde imzası bulunan Nijeryalı oyuncunun yanı sıra bir başka forvet Augusto da fileleri havalandırdı.

Takımın diğer sıyısı ise stoper Savic'ten geldi. Trabzonspor'da kanat, orta saha ve bek oyuncuları ise herhangi bir gol katkısı üretemedi.

Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 5 puan elde etti.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun ağları bulduğu maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordomavililerin asistlerinde ise çeşitlilik dikkat çekti. Kaleci Onana, sol bek Mustafa, sağ kanat Zubkov asist yapan isimler oldu.