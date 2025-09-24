25 ülkeden UEFA’ya rest!

Gazze'de 7 Ekim 2023
tarihinden itibaren soykırıma
imza atan, çocukları
öldüren, pek çok Filistinli
sporcunun hayatını kaybetmesine
neden olan İsrail, sonunda
UEFA'nın gündemine geldi.
Pek çok futbol kulübünün tribünlerden
tepkisi, sonunda
Avrupa futbolunu yöneten
UEFA'yı da harekete geçirdi.
Birleşmiş Milletler raportörleri
de dün, İsrail kulüplerinin ve
milli takımının futboldan men
edilmesi için FIFA ile UEFA'ya
çağrıda bulundu. 55 üyesi olan UEFA'nın 25'i, İsrail'in men edilme talebini desteklediğini iletti.
Konuyla ilgili
en büyük çıkış İspanya'dan
geldi. Başbakan Pedro Sanchez;
Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada ve Meksika'da düzenlenecek
Dünya Kupası'na İsrail'in
katılması halinde, turnuvaya
katılmama kararı alabileceklerini
açıklamış ve bu kısa sürede
büyük destek görmüştü. Eski
futbolcu Cantona ise "Rusya,
Ukrayna'da savaş başlattıktan 4
gün sonra FIFA ve UEFA onları
men etti. İsrail halen müsabakalara
katılmaya devam edebiliyor"
demişti. UEFA, gelen yoğun baskılar sonrası bugün icra kurulu toplantısı yapacak. Men kararı verilmesi halinde, İsrail Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nden, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.