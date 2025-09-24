25 ülkeden UEFA’ya rest!

Gazze'detarihinden itibaren soykırımaimza atan, çocuklarıöldüren, pek çok Filistinlisporcunun hayatını kaybetmesineneden olan İsrail, sonundaUEFA'nın gündemine geldi.Pek çok futbol kulübünün tribünlerdentepkisi, sonundaAvrupa futbolunu yönetenUEFA'yı da harekete geçirdi.Birleşmiş Milletler raportörleride dün, İsrail kulüplerinin vemilli takımının futboldan menedilmesi için FIFA ile UEFA'yaçağrıda bulundu.Konuyla ilgilien büyük çıkış İspanya'dangeldi. Başbakan Pedro Sanchez;Amerika Birleşik Devletleri,Kanada ve Meksika'da düzenlenecekDünya Kupası'na İsrail'inkatılması halinde, turnuvayakatılmama kararı alabilecekleriniaçıklamış ve bu kısa süredebüyük destek görmüştü. Eskifutbolcu Cantona ise "Rusya,Ukrayna'da savaş başlattıktan 4gün sonra FIFA ve UEFA onlarımen etti. İsrail halen müsabakalarakatılmaya devam edebiliyor"demişti.