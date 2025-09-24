Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz karar! Kayserispor maçına beklenmedik tercih...
Giriş Tarihi: 24.9.2025 07:00 Son Güncelleme: 24.9.2025 07:19

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz karar! Kayserispor maçına beklenmedik tercih...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen puan kayıplarına dur demek istiyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'dan ise sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ Futbol
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan sürpriz karar! Kayserispor maçına beklenmedik tercih...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

YENİ TRANSFERLER OYNAYAMAYACAK

Siyah-beyazlı ekipte, statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Jota Silva ve Taylan maçta forma giyemeyecek.

Zorlu mücadele öncesi Sergen Yalçın'ın elinde A Takım kadrosunda bulunan 4 ofansif oyuncu bulunuyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ve Rashica'ya forma şansı verebilir.

SÜRPRİZ TERCİH

Yalçın'ın bu nedenle U19'dan 18 yaşındaki genç sol kanat Devrim Şahin'in üzerinde durduğu ve Kayserispor maçında forma verebileceği aktarıldı.

DEPLASMANDA SORUN YAŞIYOR

Kara Kartal bu sezon, ligde deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada hem gol atamadı hem de puanla tanışamadı.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a 2-0, Göztepe'ye 3-0 kaybederken, kalesinde de 5 gol gördü ve rakip fileleri havalandıramadı.

TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon tüm maçlarda kalesinde gol gördü. Lig ve Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada 18 gol yedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz karar! Kayserispor maçına beklenmedik tercih...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz