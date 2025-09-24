Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan sürpriz karar! Kayserispor maçına beklenmedik tercih...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
YENİ TRANSFERLER OYNAYAMAYACAK
Siyah-beyazlı ekipte, statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Jota Silva ve Taylan maçta forma giyemeyecek.
Deneyimli çalıştırıcı, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ve Rashica'ya forma şansı verebilir.
SÜRPRİZ TERCİH
Yalçın'ın bu nedenle U19'dan 18 yaşındaki genç sol kanat Devrim Şahin'in üzerinde durduğu ve Kayserispor maçında forma verebileceği aktarıldı.
DEPLASMANDA SORUN YAŞIYOR
Kara Kartal bu sezon, ligde deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada hem gol atamadı hem de puanla tanışamadı.