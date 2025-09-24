Domenico Tedesco'dan mağlubiyet sözleri: "Son maçlarda hiç iyi değildik"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Tedesco, son maçlarda hiç iyi oynamadıklarını hatırlattı. Son maçlara kıyasla gelişim gösterdikleri noktalar olduğuna değinen Tedesco, "Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAYBEDİYORUZ"

Yenilginin savunma problemli olduğunu aktaran Tedesco, "Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GOLLERİ YEME BİÇİMİMİZ KABUL EDİLİR DEĞİL"

Avrupa'da hedeflerinin değişmediğini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:

"İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler."

"ARKAYA KOŞULAR İSTEDİK"

Oyun planına da değinen Tedesco, şunları aktardı:

"Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında 1-2 pozisyon da vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. forvet olarak oyuna soktuk."

Takımın konsantrasyon problemi olmadığını dile getiren genç teknik adam, "Takımın odakla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istedi ama olmadı. Bunlar değiştirilemez şeyler değil. Video analizlerle göstermemiz gerekiyor çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Bir önceki oynadığımız maçta bunu söyleyebiliriz ama bu maçta konsantrasyon eksiği yoktu." değerlendirmesinde bulundu.