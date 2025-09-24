Erzurumspor - Keçiörengücü maçında kazanan yok!

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Erzurumspor FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücade, 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 1'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu atarken, konuk ekip Rroca'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 13 yaparken, Keçiörengücü, 9 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın uzun pasında defansın ıskaladığı topu önünde bulan Mustafa Fettahoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
15'inci dakikada Erzurumspor defansını çalımlayarak sağdan ceza alanına giren Haqi Osman, kaleci Orbanic'le karşı karşıya kaldı. Çizgi önünde defans müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
20'nci dakikada Orhan Ovacıklı'nın pasına hareketlenen Mustafa Fettahoğlu'dan önce Mexer topu uzaklaştırdı.
40'ıncı dakikada konuk ekibin kazandığı faul atışını kullanan İbrahim Akdağ, ceza alanına ortaladı. Kaleci Orbanic, Fernandes'ten önce topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu, sol kanattan ceza alanına girdikten sonra ortaladığı topa Eren Tozlu'dan önce kaleci Mehmet müdahale ederek uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşuyla gönderdiği top kalecide kaldı.
76'ncı dakikada Giorbelidze'nin ceza alanı önünden sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
85'inci dakikada konuk ekip atağında topun Baiye'nin eline çarpması sonrası hakem VAR'a gitti. Görüntüleri izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
88'inci dakikada penaltı atışını kullanan Rroca topu ağlara gönderdi: 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
STAT: Kazım Karabekir
ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 69 Murat Cem), Crociata (Dk. 90+4 Sylla), Benhur Keser (Dk. 69 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 82 Ali Ülgen), Eren Tozlu (Dk. 92 Hüsamettin Yener)
E.G.İ. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet Erdoğan - Oğuzcan, Ali Dere, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Mame Diouf), Mexer, İbrahim Akdağ, İshak (Dk. 79 Erkam Develi), Haqi Osman (Dk. 35 Mahmut Keskin), Ezeh, Halil Can (Dk.46 Rroca), Fernandes (Dk. 70 Alper Potuk)
GOLLER: Dk. 1 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 88 (P) Rroca (Ankara Keçiörengücü