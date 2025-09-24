FIFA’dan penaltı atışları için yeni karar! Tüm tartışmaları bitirecek...

Futbolda penaltı atışları konusunda bir kural değişikliği gündeme geldi. Bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin önüne geçilecek bir uygulamanın yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Yeni kurala göre penaltı atışında kalecinin topu çelmesi halinde kale vuruşu verilecek. Kaleciden dönen top auta gitmiş gibi değerlendirilecek.

Akşam'da yer alan habere göre; ; FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Değişikliğin 2026-2027 sezonunda geçerli olması beklenirken IFAB'ın da onay vermesi gerekecek. Kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip olan IFAB'ın onay vermesi halinde kural devreye girecek.

ÇİFT TEMAS İÇİN DE KARAR

Öte yandan çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme gelecek. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı.