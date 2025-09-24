İstediğim seviyeden çok uzaktayız!

F.Bahçe bugün Avrupa Ligi serüvenine başlıyor. Sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'de Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenico Tedesco, "Şu anda istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkânımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü, ikili mücadeleye giremedik bile. Ama benim ve ekibimin işi bu durumu çözmek" dedi. Baskıya alışkın olduğunu da vurgularken, "İhtiyacım olan şey; bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek" ifadelerini kullandı.

JOSE MOURİNHO SORUSUNA CEVAP

TEDESCO'YA, Mourinho'nun "Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef" sözleri hatırlatıldı. 40 yaşındaki hoca, "Yarın (bugün) bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Ama Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum" yanıtını verdi.