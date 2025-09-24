Trendyol 1. Lig: Berat Luş şov yaptı, Esenler Erokspor farklı kazandı!

1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Galatasaray'ın Esenler Erokspor'a kiraladığı 18 yaşındaki forvet Berat Luş, İstanbulspor'a karşı tam 4 gol attı. Erokspor ligde gelecek hafta Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor'u konuk edecek.
Stat: Esenler Erokspor
Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 82 Anıl Yaşar), Amilton (Dk. 77 Faye), Kanga (Dk. 77 Jack), Recep Niyaz (Dk. 77 Alper Karaman), Berat Luş, Kayode (Dk. 77 Catakovic)
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Dk. 62 Ali Şahin Yılmaz), Fatih Tultak (Dk. 62 Yusuf Ali Özer), Emrecan Uzunhan, Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 62 Mustafa Sol), Sambissa (Dk. 74 İsa Dayaklı), Loshaj, Mamadou (Dk. 74 Cham)
Goller: Dk. 47, 60, 70 ve 75 Berat Luş, Dk. 85 Catakovic (Esenler Erokspor)