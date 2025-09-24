Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ZECORNER KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında! Sergen Yalçın'ın 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.9.2025 18:52 Son Güncelleme: 24.9.2025 18:53

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Müsabaka öncesi Sergen Yalçın'ın 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

11'LER:

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

