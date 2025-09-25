Marcel Licka, Trabzonspor karşısında oyuncularına güveniyor

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çek teknik adam, bordo-mavili rakipleri karşısında takımda değişim olacağını belirtti.

Samsunspor deplasmanında iyi oynadıklarını ve bu oyunu devam ettirmek istediklerini vurgulayan Licka, "Topu çok tuttuk ama bu yeterli değildi. Top tutmak puan kazandırmaz. Üçüncü bölgede daha etkili, daha agresif, daha öz güvenli ve bire birlerde daha iyi olmamız gerekiyor. Hem hücumda hem savunmada iyi olmalıyız. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynayacağız. Trabzonspor'da değişik ve iyi profilde oyuncular var ama bizim takımımız asla onlardan daha kötü bir takım değil. Oyuncularıma çok güveniyorum. Çıkıp sahada düzgün şekilde futbol oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde 6 maçta 3 puan almalarına karşın hedeflerin gerisinde olmadıklarını dile getiren Licka, şöyle konuştu:

"Transferlerimiz çok geç geldi. Şu ana kadar sadece Ricardo Esgaio tam maç oynayabildi. Sezon başında elimizde olan oyuncular Süper Lig tecrübesine sahip değildi, bu yüzden de acı çektik. Transferler geldi. Bundan sonra tam bir takım göreceğiz. Şu ana kadar bu tecrübe ve oyun aklına sahip değildik. Üçüncü bölgede zayıf kaldık. Üçüncü bölgede maç kazanırsınız. Ama şu anda bu kaliteye sahibiz. Larsson geldi, Fofana geldi. Matias Kranevitter de aramıza dönünce tam takım olacağız. Futbol çok değişkendir. Bir gün dünyanın tepesindesinizdir bir gün en diptesinizdir. Bu sürece inanıyoruz. Takımıma güveniyorum. Her zaman pozitife bakıyorum ve Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum."

"BAZI TAKIMLAR SAVUNMAYA DAHA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Altı haftalık Süper Lig macerasını yorumlayan Marcel Licka, Türkiye'de futbolun uzun oynandığına dikkati çekti.

Daha önce görev yaptığı Rusya'da takımların daha kısa oynadığının altını çizen Licka, "Burada futbolcular, oyun kurulumunda risk almıyor ve topu ileriye oynuyor. Her ligin artısı ve eksisi vardır, benim de buna alışmam gerekiyor. Bazı takımlar savunmaya daha çok önem veriyor. Bunu kabul etmem gerekiyor. Biz her şekilde kendi felsefemizle futbol oynamaya devam edeceğiz. Üçüncü bölgedeki problemleri aşarsak bizim için çok daha iyi olacaktır." açıklamasını yaptı.

Takıma yeni dahil olan forvet oyuncusu Fofana'yla ilgili de konuşan Licka, şunları söyledi:

"Fofana 1 haftadır aramızda. Ama şu anda 45 dakika oynamak için bile hazır değil. 20 dakika ya da yarım saat oynayabilecek durumda. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Yüzde 80 hazır olduğunda belki biraz daha süre verebilirim. Onun ceza sahasındaki kalitesine ihtiyacımız var. Vücudunu çok iyi kullanabilen bir futbolcu. Kendisine ileride çok ihtiyacımız olacaktır."

FOFANA: 90 DAKİKA İÇİN HAZIR OLMALIYIM

Antrenmanın ardından konuşan yeni transfer David Fofana, teknik direktör Marcel Licka'nın kendisinin fizik durumuyla ilgili haklı olduğuna vurgu yaptı.

Henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Fofana, "Daha çok çalışıp yüzde 100 olmam gerekiyor. 90 dakika oynamak istiyorum ve bunun için de hazır olmalıyım. Sadece futbola odaklıyım." dedi.

Ligde Icardi ve Osimhen gibi iyi golcülerin bulunduğunu, bu oyuncuları durdurmak için de takımların daha çok çalışması gerektiğini söyleyen Fofana, en beğendiği kalecinin ise Uğurcan Çakır olduğunu kaydetti.

Takımın bir başka yeni transferi Berkay Özcan ise Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı oynayacaklarını aktararak, "Son maçlarda kaybettik. Bunu düzeltmek ve galibiyet almak istiyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz. Ben ve birçok oyuncu yeni geldi. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, bu durum da biraz zaman alıyor. Ama iyi bir takımımız var. Bunu da göstermek istiyoruz. Büyük maçlara farklı motive olabiliyorsunuz. Ama biz her maçı iyi oynayıp kendimizi göstermek istiyoruz. Büyük takımlar ve taraftar olunca motivasyon durumu da farklı oluyor. İnşallah bunu gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük'ün yapılması planlanan yeni stadının daha iyi bir atmosfer sağlayacağını dile getiren Berkay Özcan, kendi kariyeriyle ilgili olarak, "Benim için önemli bir sezon. 1 yıl kiralık olarak buraya geldim. Burada kendimi gösterip yeniden milli takıma yükselmek ve başka bir takıma transfer olmayı hedefliyorum." açıklamasını yaptı.