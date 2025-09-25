TFF’den Ceferin’in eşine destek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in (soldan ikinci) farklı sanatçıların eserlerini bir araya getirdiği resim sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu. 28 Eylül'e kadar devam edecek serginin açılışına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ile UEFA İcra Kurulu üyesi olarak 8 yıl görev yapan Servet Yardımcı, iş dünyasından Demet Sabancı, Esin Güral Argat ve Ali Ağaoğlu gibi isimler de katıldı. Bayan Ceferin, dört farklı sanatçının eserlerini bir araya getirdiği sergi hakkında, "Gelecek yıl da İstanbul'da yine bir sergi açmayı planlıyoruz. İstanbul'u, geleneklerini ve tarihini seviyorum" diye konuştu.