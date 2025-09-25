Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması!

İşte bordo-mavililerden yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" dedi.