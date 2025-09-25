Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, 26 Eylül Cuma, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş da evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:



Yarın (26 Eylül Cumartesi)

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray



27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor



28 Eylül Pazar

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor



29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor

