Giriş Tarihi: 25.9.2025 11:05

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.

İHA
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, 26 Eylül Cuma, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş da evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

Yarın (26 Eylül Cumartesi)

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Eylül Pazar

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir
17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor

