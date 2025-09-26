Caner Erkin’den arkadaşına tokat

TRENDYOL 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederken Sakaryaspor'da kaptan Caner Erkin'in 76. dakikada takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atması maça damga vurdu. 75. dakikada Caner ile Burak arasında bir tartışma çıktı. 36 yaşındaki sol bek, Burak Altıparmak'ın üzerine yürüdü ve kafa kafaya geldiği takım arkadaşına tokat attı. Maçın hakemi Burak Demirkıran, Caner'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Mücadelede Pendikspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Harris, 53'te Yiğit Fidan, 59'da Hüseyin Maldar ve 90+1'de Ahmet Karademir kaydetti. Tatangalar'ın tek golünü 31. dakikada penaltıdan Kakuta attı. Diğer sonuçlar: Sivas-Adana Demir: 5-0, Amed-Sarıyer: 2-0.