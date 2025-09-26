Çocuklar için acı çekiyorum

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze dahil "çocukların acı çektiği" ve "annelerin ağladığı" birçok ülkedeki çatışmalardan dolayı gözyaşlarına boğulduğunu belirterek barış çağrısında bulundu. ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, "Hepimiz biliyoruz ki, ne yazık ki, bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da, dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum. Çatışmaların yaşandığı 80 ülke var ve olan biteni gördüğümüzde hepimiz acı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.