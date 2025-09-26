Etimesgut Spor Kulübü Başkan Vekili Ahmet Turgut: “Hedef Süper Lig”

Etimesgut Spor Kulübü yönetimi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ederek kulübün hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarete Kulüp Başkan Vekili Ahmet Turgut, Asbaşkanlar Aykut Köksal ve Hüseyin Yalçın ile Sportif Direktör Emrah Yıldız katıldı. Buluşmada kulübün mevcut çalışmaları, geleceğe yönelik yol haritası ve Ankara sporuna katkı sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Etimesgut Spor heyeti, kulüp olarak yalnızca sportif başarıya değil, gençlerin spora yönlendirilmesine ve altyapının güçlendirilmesine de önem verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilçede gençlere spor yapma imkânı sunacak projeler geliştirdiklerini belirten yöneticiler, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Mustafa Çelik'e, üzerinde ismi yazılı olan Etimesgut Spor forması takdim edildi. Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı kulüp yönetimine teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ayrıca kulübün maçlarını yerinde izlemekten memnuniyet duyacağını belirtti.

"HEDEF SÜPER LİG"

Kulübün sportif yol haritasını paylaşan Başkan Vekili Ahmet Turgut, büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Turgut, "Öncelikle 2. Lig'e çıkmak, ardından hız kesmeden 1. Lig ve Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Ancak sadece çıkmak değil, o liglerde kalıcı olmak da en büyük önceliğimiz. Bu nedenle hem altyapımızı güçlendiriyoruz hem de uzun vadeli bir kadro planlaması yapıyoruz" dedi.