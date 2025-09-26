Fatih Karagümrük ile Trabzonspor 11. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, yarın (27 Eylül cumartesi) saat 20.00'de karşılaşacak. Bordo-mavililer, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.



11. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, lig tarihinde bugüne kadar 10. kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Karadeniz ekibi 7 galibiyet elde ederken, İstanbul temsilcisi de 1 defa sahadan galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 20 golüne, Karagümrük 8 golle yanıt verdi.



İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de İstanbul'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 6 gol kaydederken, kalesinde ise 5 gol gördü.



TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK

Bordo-mavililerde, 4 maçlık cezası sona eren Oulai'nin kadroda olması beklenirken, Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu, bu müsabakada da oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç'ın da forma giymesi beklenmiyor.



İKİ TAKIM DA 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lige 3'te 3 yaparak başlarken, son 3 haftada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise geride kalan 6 haftalık bölümde 1 galibiyet alırken son 3 maçtır ise kazanamıyor.



MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi de Fatih Tokail olacak.

