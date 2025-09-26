Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Joao Pereira: "Biz daha iyi oynadık"
Giriş Tarihi: 27.9.2025 00:00

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 1-0 biten Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, daha iyi oynadıklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Alanyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira çok iyi bir maç olduğunu belirtti.

Pereira,"Herkesi tebrik ediyorum özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü çok iyi oyun çıkardılar. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmak istediğimizi çok iyi anladık. Bir çok pozisyona girip çok şans oluşturduk. Özetle çok iyi bir maç oldu" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Pereira, Okan Buruk'un da çok iyi bir teknik adam olduğunu ancak bugün kendilerinin daha iyi oynadığını söyledi. Pereira, Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

