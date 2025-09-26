Recep Uçar: Yaşadığımız kayıpları telafi etmek istiyoruz

TFF Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yeşil-beyazlı ekibin ön liberosu Marko Jevtovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TARAFTARIMIZA TEKRAR AVRUPA HAYALİ KURDURMAK İSTİYORUZ'

Taraftara tekrar Avrupa hayali kurdurmak istediklerini belirten Jevtovic, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Beraber oynamayı bilen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor, geçen sezon evimizde onlara karşı kazanmıştık. Bu maçı da kazanarak onlara karşı serimizi sürdürmek istiyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. İyi, güzel ve güçlü takımlara karşı galip gelmeyi başardık Eyüpspor ve Gaziantep'e karşı. Sonrasında İzmir deplasmanına gittik. İzmir deplasmanı bu ligdeki en zor deplasmanlardan birisi. Nitekim 1 puan alabildik. Galibiyet elde etmek istediğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarından galibiyet alamadık. Pozitif düşünmek zorundayız, pozitif düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Başakşehir maçını kazanarak taraftarımıza tekrar Avrupa hayali kurdurmak istiyoruz" dedi.

RECEP UÇAR: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da Alanya ve Galatasaray maçlarının ardından yaşanılan puan kayıplarını telafi etmek istediklerini belirtti. Uçar, "Başakşehir, Avrupa kupalarına düzenli katılan bir takım. Bu sezon da hareketli bir transfer dönemi geçirdiler. Kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler ancak lig ve Avrupa'da sezon başında arzu ettikleri sonuçları alamadılar. İki hafta önce de teknik direktör değişikliğine gittiler. Nuri Hoca ile iki haftada 4 puan aldılar. Biraz çıkışa geçtiler. Buraya da gelip burada çıkışlarını sürdürmek isteyeceklerini düşünüyorum. Ama biz de Konyaspor olarak Alanya ve Galatasaray maçlarında yaşadığımız kayıpları telafi etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız iyi geçiyor. İyi bir hafta geçiriyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız burada taraftarımızın desteğiyle iyi bir oyundan sonra iyi bir sonuç alarak tekrar bir ritim yakalayıp o ritimle sezon sonuna kadar gitmek olacak." diye konuştu.

Uçar, şu an kaleci Deniz ile maçları oynadıklarını ifade ederek "Deniz ve Bahadır, bizim için çok değerli Egemen ile beraber. Sezona biz Bahadır ile başladık. Sonrasında şanssız bir sakatlık yaşadı ve Deniz kaleyi aldı. Şu anda iyi götürüyor. Deniz'in bu süreçteki performansından da genel anlamda memnunuz. Bahadır'ın da oynayacağı maçlar olur ama şu an itibariyle Deniz ile devam ediyoruz" dedi.