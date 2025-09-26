Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın (27 Eylül cumartesi) deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, yarın (27 Eylül cumartesi) deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Ligde çıktığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin ise 10 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.

