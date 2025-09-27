Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.