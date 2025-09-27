FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Karagümrük’e konuk oluyor! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, son 3 maçta galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı. Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük ise 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

NOTLAR:

Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, Enzo Roco ve Kranevitter; Trabzonspor'da ise Cihan Çanak, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari sakatlıkları nedeniyle mücadelede yok.

Bordo-mavililerde Okay Yokuşlu da kırmızı kart nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.