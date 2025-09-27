Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.9.2025 19:02 Son Güncelleme: 27.9.2025 19:04

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Müsabaka öncesiden teknik direktör Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Karagümrük’e konuk oluyor! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, son 3 maçta galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı. Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük ise 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

NOTLAR:

Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, Enzo Roco ve Kranevitter; Trabzonspor'da ise Cihan Çanak, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari sakatlıkları nedeniyle mücadelede yok.

Bordo-mavililerde Okay Yokuşlu da kırmızı kart nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz